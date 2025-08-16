Кадър/Видео:"Ройтерс"
Базата от времето на Студената война е домакин на срещата между двамата лидери
Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин бяха посрещнати с прелитане на стелт бомбардировачи B-2. Самолетите прелетяха над главите на двамата лидери, докато те се ръкуваха на червения килим във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж, Аляска.
Историческата среща в Аляска на живо: Путин и Тръмп минаха заедно по червен килим, возиха се в една лимузина
Базата от времето на Студената война е домакин на първата среща между действащ американски президент и руския лидер Владимир Путин от 2021 г. . Целта на разговорите е евентуално постигане на мир в Украйна.
Редактор: Станимира Шикова
