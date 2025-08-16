Сръбският президент Александър Вучич отхвърли критиките към действията на полицията по време на протестите, като заяви, че „навсякъде полицията е невероятно търпелива и спокойна“.

В коментар за употребата на прекомерна сила от полицията във Валево, той каза, че служителите на реда са били обстрелвани през цялата вечер с всякакви предмети.

Сблъсъците в Сърбия: 75 полицаи са ранени, арестувани са над 100 души (ВИДЕО)

„Вижте тази банда, която ги замеряше цяла вечер с всякакви предмети. Полицията стои, не мърда, не се движи, не застрашава никого, не докосва никого, а ги бият и нападат цяла вечер“, заяви Вучич пред РТС.

Припомняме, че трета поредна вечер се провеждат масови протести срещу режима на Вучич.

