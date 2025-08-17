На брега на езерото Бандак, в малкото селце Дален се намира един от най-впечатляващите дървени хотели в Европа. Този дървен дворец с история от почти век и половина може да бъде достигнат по доста живописен и необичаен начин.

Построен преди повече от 130 години, хотелът посрещал някога кралски особи и европейската аристокрация. Днес този дървен дворец пази същата величествена атмосфера – с кули, фронтони, дърворезба и фасада, достойна за приказка.

Това е едно от малкото места в Норвегия, където можете да се докоснете до автентична атмосфера от XIX век.

Гостите пристигат с кораби по канал или с автомобил, но най-запомнящият се начин несъмнено е плаването през фиордите и асансьора за кораби – едно от чудесата на норвежкото инженерство.

Историческите кораби плават по Телемарк канала. Реката преминава през 18 шлюза, тесни фиорди и уникален асансьор за кораби, който повдига плавателните съдове с десетки метри, за да преодолеят стръмния терен.

Това е пътуване назад във времето – през пейзажи с планини и водопади, докато накрая не се открие гледката към самия хотел и спокойствието на езерото. То привлича хиляди туристи всяка година, които се разходждат из парковете с вековни дървета.

Сезонът продължава от април до октомври, а магията на мястото се крие и в тишината, и в залезите над върховете на планината.