Лидерите на Франция, Германия и Великобритания ще проведат видеоконферентна връзка на 17 август в рамките на т.нар. „коалиция на желаещите“. Те обсъдят стъпки към прекратяване на войната в Украйна, след като Доналд Тръмп се отказа от настояването си за незабавно примирие след срещата си в Аляска с руския лидер Владимир Путин , предаде АФП.

Постигането на примирие в Украйна, повече от три години след руската инвазия, беше едно от основните искания на американския президент преди срещата, на която Украйна и европейските ѝ съюзници не бяха поканени. Но след разговорите, които не доведоха до ясен пробив, Тръмп отхвърли идеята за незабавно примирие — ход, който изглежда благоприятства Путин, тъй като руският лидер отдавна настоява за преговори за окончателно мирно споразумение.

Украйна и европейските ѝ съюзници обаче критикуваха подобен сценарий като опит Москва да спечели време и да засили настъплението си на бойното поле.

Тръмп разговаря със Зеленски и с европейските лидери по време на полета си обратно от Аляска към Вашингтон. След това заяви, че „всички са се съгласили, че най-добрият начин да се сложи край на ужасяващата война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което да прекрати конфликта“.

Той добави в своята платформа Truth Social, че споразуменията за примирие „често не издържат“.

Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник

Зеленски, който на 18 август ще посети Вашингтон, обаче остана скептичен, като заяви на 16 август, че промяната в позицията „усложнява ситуацията“.

„Ако Москва няма волята да изпълни проста заповед да прекрати ударите, ще бъде необходимо огромно усилие, за да бъде убедена Русия да прояви воля за много по-голяма цел – мирно съвместно съществуване със съседите си в продължение на десетилетия“, написа той в социалните мрежи.

По време на разговора със Зеленски и европейските лидери Тръмп изрази подкрепа за предложение на Путин: Москва да поеме пълен контрол над две предимно руски контролирани украински области в замяна на замразяване на фронтовата линия в други две, съобщи източник, запознат с разговорите. Според същия източник Путин „де факто изисква Украйна да се откаже от Донбас“ – район, който обхваща Донецка и Луганска област в Източна Украйна. В замяна руските сили биха спрели офанзивата си в южните региони Херсон и Запорожие, където големите градове все още са под украински контрол.

Тръмп също така заяви, че САЩ са готови да предоставят на Украйна гаранции за сигурност — ход, който германският канцлер Фридрих Мерц определи като „значителен напредък“.

В същото време върховният дипломат на ЕС Кая Калас даде остър коментар, обвинявайки Путин, че се опитва да „протака преговорите“ без намерение да сложи край на кръвопролитието.

„Суровата реалност е, че Русия няма никакво намерение да прекрати тази война в близко бъдеще“, каза Калас.

Основното дипломатическо внимание сега се насочва към срещата на Зеленски в Белия дом на 18 август. Източник от ЕС съобщи пред АФП, че няколко европейски лидери също са били поканени да присъстват.

Предишното посещение на Зеленски в Овалния кабинет през февруари завърши с необичайно остър скандал, когато Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс публично го упрекнаха, че не показва достатъчна благодарност за американската помощ.

На 16 август Зеленски заяви, че е провел „съществен разговор“ с Тръмп относно срещата в Аляска и че очаква визитата си във Вашингтон, за да обсъди „всички подробности за прекратяването на убийствата и войната“.

След срещата си с Путин, Тръмп намекна, че отговорността вече пада върху Зеленски, който трябва да постигне мирно споразумение, докато се работи към евентуална тристранна среща с Путин.

„Наистина всичко зависи от президента Зеленски да го постигне“, каза Тръмп.

В по-ранно изявление европейските лидери приветстваха идеята за среща Тръмп–Путин–Зеленски, но добавиха, че ще продължат да поддържат натиск върху Русия, докато няма примирие.

Междувременно войната в Украйна продължава. Киев съобщи на 16 август, че Русия е изстреляла 85 ударни дрона и една балистична ракета през нощта.

В Москва Путин определи разговорите си с Тръмп като „навременни“ и „много полезни“.

В изявление след срещата в Аляска той предупреди Украйна и европейските страни да не участват в „задкулисни интриги“, които биха могли да попречат на това, което той нарече „зараждащ се прогрес“.

Редактор: Дарина Методиева