Част от „Таймс Скуеър” временно беше блокирана заради съмнителен пакет. По-късно полицията в Ню Йорк обяви, че съмнителният пакет, поставен под наблюдение, не представлява опасност.

Според съобщението на полицията, те получили сигнал около 10:30 ч. сутринта за възможно съмнителен пакет на улица Уест 43-та и Седмо авеню в центъра на Манхатън. Разследващите търсят човек, който е оставил пакета и след това е напуснал мястото.

В това време хеликоптер прелитал над района, а екипи на бомбения отряд на полицията блокираха улиците и призоваха хората да избягват зоната.

Улиците вече започват да се отварят за движение, но шофьорите трябва да очакват забавяния в трафика.

Редактор: Румен Лозанов