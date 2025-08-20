Пожар избухна на американския военен кораб "Ню Орлиънс" край южния японски остров Окинава, съобщи днес японската брегова охрана, цитирана от "Ройтерс".Към момента няма информация за пострадали хора.

Представител на японското министерство на отбраната заяви, че силите за самоотбрана са се включили в гасенето на пожара, като повече подробности по случая засега не са известни.

Японската брегова охрана допълни, че един от нейните кораби, намиращ се в близост до американския плавателен съд, също се подготвя да участва в овладяването на огъня. Няма данни за разлив на петрол в околните води.

