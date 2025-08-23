Доналд Тръмп обяви, че ще реши дали да наложи санкции на Русия до две седмици. Президентът на САЩ заяви пред репортери в Белия дом, че не е доволен от това как вървят преговорите за мир в Украйна.Това е поредният път, в който Тръмп заплашва със санкции срещу Русия. До момента тези изказвания не бяга последвани от действия.

В началото на годината Путин игнорира договореното от Съединените щати и Украйна спиране на огъня без допълнителни условия, а веднага след това Тръмп даде кратък срок на Путин да се договори с Киев, или ще наложи тежки санкции. Срокът изтече и нямаше последици.

Тръмп изрази недоволство от последните руски атаки срещу Украйна

„Ще видим какво ще се случи. Мисля, че през следващите две седмици ще разберем накъде ще се развият нещата и е по-добре тогава да съм щастлив от положението.“, каза Доналд Тръмп и добави, че след това ще вземе решение какво ще прави.

„След това ще взема решение какво да правим. И това ще бъде много важно решение. А то е дали ще бъдат големи санкции, големи мита или и двете. Или няма да направим нищо и ще кажем - „това си е ваша борба”, заяви американският президент.

Редактор: Методи Георгиев