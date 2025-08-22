Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е „доволен“ от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва с сериозни икономически санкции, предаде АФП.

„Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война“, заяви Тръмп, когато беше попитан за атаката от 21 август, която удари фабрика, собственост на САЩ, в Украйна.

Тръмп: Украйна трябва да отвръща с удари в Русия

През нощта на 20 срещу 21 август Русия нападна Украйна с рекордните 614 дрона и ракети. Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна.

Редактор: Методи Георгиев