Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Украйна да отговаря на руските атаки с удари „в дълбочина“ на руска територия. Изявлението той направи в своята социална мрежа Truth Social, като едновременно насърчи Киев и отправи поредна остра критика към предшественика си Джо Байдън.

„Много е трудно, ако въобще е възможно, да спечелиш война, без да атакуваш страната агресор. Това е като велик отбор в спорта, който има фантастична защита, но не му е позволено да играе в нападение – няма шанс за победа“, написа американският държавен глава. По думите му именно Байдън е пречил на Украйна да отвръща „удар за удар“, което, според президента, е довело до задънената ситуация на фронта.

Изявлението идва, ден след като Тръмп обяви, че няма да играе активна роля в организирането на среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски. Той подчерта, че ако има шанс за разговори, двамата лидери сами трябва да решат кога и къде да се срещнат.

Според източници, цитирани от The Guardian, президентът на САЩ е заявил пред свои приближени, че би участвал в тристранна среща, едва след като президентите на Русия и Украйна вече са разговаряли директно. Въпреки категоричната позиция, държавният глава остави вратичка за бъдещи преговори, като увери, че „до две седмици“ ще стане ясно дали има реална перспектива за мирни разговори. Това е формула, която Тръмп често използва в публичните си изяви.

Коментарите на президента на САЩ се възприемат като насърчаване на Киев да използва оръжия с голям обсег, включително системите ATACMS, които могат да поразяват цели на до 300 км в руска територия.

Москва обаче продължава да не признава легитимността на украинския президент Володимир Зеленски, чийто мандат изтече през май 2024 г. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Путин би седнал на една маса със Зеленски само при изпълнение на руските условия – което според анализаторите прави шансовете за преки преговори минимални.

