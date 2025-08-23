Снимка: БГНЕС/ЕПА
Ще има ли нов опит за сближаване?
Руският президент Владимир Путин заяви, че вижда подобрение на отношенията между Русия и Съединените щати. По време на посещение в затворения град Саров, Путин отново похвали Доналд Тръмп и заяви, че под неговото ръководство отношенията между двете страни ще се подобрят след влошаването им напоследък.
Сергей Лавров: Русия трябва да участва в разговорите за гаранциите за сигурност на Украйна
Президентът на Русия заговори и за бъдещи съвместни проекти със Съединените щати, но към момента все още няма подробности за тях.
„Що се отнася до отношенията ни със Съединените щати, те са на най-ниското ниво от Втората световна война насам. Казвал съм го много пъти. Но с пристигането на президента Тръмп, започваме да виждаме светлина в края на тунела. И наскоро имахме много добра и откровена среща в Аляска. Контактите продължават на министерско, официално и бизнес ниво”, каза Путин.Редактор: Методи Георгиев
