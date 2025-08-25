Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Близо 600 000 души са призовани да напуснат домовете си в очакване на стихията
Мащабна евакуация предприеха властите във Виетнам заради тайфуна "Каджики". Над 150 000 домакинства или близо 600 000 души са призовани да напуснат домовете си в очакване на стихията, която се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. Затворени са летища и училища в четири провинции в Централен Виетнам.
Тайфунът "Каджики", който e най-мощната буря досега през тази година, се очаква да достигне сушата днес следобед, с пориви на вятъра от 170 км/ч.
Мащабна евакуация във Виетнам заради тайфун
С дългата си брегова линия, обърната към Южнокитайско море, Виетнам е податлив на бури, които често са смъртоносни и предизвикват опасни наводнения и кални свлачища.Редактор: Ина Григорова
