След преговорите за мир в Украйна цените на петрола са на едно и също равнище – сравнително високи на фона на предходните години. Причините са войната в Украйна и санкциите, наложени върху Русия. Това каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че фактор, който определя цената на петрола е войната в Украйна. „Колкото повече няма перспективна за мирно споразумение, толкова по-голям ще е рискът от налагане на санкции върху Русия. Включително и налагане на мита върху Индия и страни, търгуващи с Руската федерация”, допълни експертът.

Той обясни, че когато се налагат санкции и мита върху Индия, страната трябва да премине към алтернативни източници, което рефлектира върху цената на петрола.

Каква е ситуацията на българския пазар

Николов посочи, че на българския пазар не се случва нищо драматично по отношение на цените на горивата. В последните две години основно внасяме от Казахстан, няколко държави от Черноморския басейн, Тунис и други. „Имаме стабилни търговски отношения там”, допълни той и обясни, че заради това няма драматични промени на цената на горивата. Специалистът подчерта, че и без руския петрол България се справя добре на пазара.

Експертът посочи още, че цената се определя и от туристическия сезон.

Евгений Кънев: Русия няма интерес да приключва войната, петролните цени зависят от глобалната икономическа активност

Какъв ще бъде пазарът в следващите няколко седмици

Не би трябвало да има раздвижване на пазара, ако няма допълнително геополитическо напрежение, посочи енергийният експерт. Той допълни, че това, което може да раздвижи цените нагоре, е ако Федералният резерв свали основния лихвен процент.

