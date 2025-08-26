Снимка: getty images
Той беше заснет да се разхожда гол по улиците в Лос Анджелис
Американският рапър Lil Nas X (с истинско име Монтеро Ламар Хил) отхвърли обвиненията срещу него, след като беше арестуван при странен инцидент в Лос Анджелис.
На 21 август сутринта полицията е повикана в района булевард „Вентура”. Подаден е сигнал за гол мъж, разхождащ се по улицата. Нас беше заснет от свидетели, облечен само в бели слипове и каубойски ботуши.
@tmz 🚨: #LilNasX ♬ original sound - TMZ
При пристигането на полицията, рапърът се държал агресивно – ударил трима служители, след което бил откаран в болница с подозрение за предозиране. По-късно бил отведен в ареста.
Lil Nas X е изправен пред четири обвинения:
• три за агресия с травма на полицай
• едно – съпротива срещу служител при изпълнение на служебните му задължения
Неговата защита заявява, че не е доказана употреба на наркотици.
Съдът определи гаранция в размер на 75 000 щатски долара и наложи условие – рапърът да посещава седмични срещи на Анонимни наркозависими. След съдебното заседание той беше освободен под гаранция, като следващото му явяване в съда е на 15 септември. Ако бъде осъден, Lil Nas X може да получи до 5 години затвор.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни