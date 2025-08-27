Ново предписание на турското министерство на образованието, предвиждащо от учебната 2025-2026 г. учителите да не използват телефоните си по време на час, предизвика дебат в страната.

То е част от наръчника на турските учители за новата учебна година и предвижда разширяване на вече съществуващата забрана за употребата на телефони по време на час от страна на учениците, като приканва учителите също да не използват телефоните си по време на занятията.

Новият пакет от образователни промени ще бъде гласуван през есента

В турското общество веднага се появиха разнопосочни мнения, като част от учителите в страната са на мнение, че телефоните са неизменна част от съвременното преподаване, най-вече заради употребата на електронни дъски и дигитални материали.

В същото време някои от учителите в Турция одобряват предписанието. „Телефоните не са задължителни за преподаването. Ако на учениците е забранено, учителите също трябва да дадат пример. Единственото истинско безпокойство е, когато възникнат спешни ситуации и се налага незабавна реакция“, споделя преподавател в гимназия.

Образователната реформа – повече математика, нови предмети и фокус върху социално-емоционалните умения

Възходът на т. нар. учители инфлуенсъри добави още един пласт към дебата, тъй като някои преподаватели заснемат видеоклипове със своите ученици, често монетизирайки съдържанието си чрез реклама.

В академичните среди мненията също остават разделени. Някои подкрепят идеята учителите да държат телефоните си под ръка за спешни случаи, при условие, че те не трябва да пречат на уроците. Други пък твърдят, че телефоните са ненужни, припомняйки близкото минало, когато учителите са се справяли и без тях.

Редактор: Цветина Петкова