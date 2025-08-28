Снимка: iStock
Двама остават в ареста, а капитанът на лодката ще поиска намаляване на гаранцията
Ден след като държавата затегна контрола върху атракциите чрез нов закон, тримата обвинени за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда в Бургас.
Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности
По време на последното заседание на двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, бе определена мярка „задържане под стража“. Така в ареста остават морякът, управлявал лодката – Камен Тенев – и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база. И двамата настояват да бъдат освободени.
Постоянен арест за двама от обвиняемите за смъртта на 8-годишния Иван
Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5000 лева, ще поиска от съда сумата да бъде намалена.Редактор: Румен Лозанов
