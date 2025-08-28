Министърът на образованието на Франция Елизабет Борн обяви нови мерки, които ще променят оценяването в гимназиите, съобщава Le Monde. Министерството отчита "инфлация на резултатите" от държавния зрелостен изпит и необосновано високи оценки.

Според министерството причината за ситуацията е въведеният от предишното ръководство контрол чрез текущи оценки, заради който вече не всичко се решава от финалните писмени изпити, а около 40% от крайната оценка идва от текущи резултати. Останалите 60% се формират от националните писмени и устни изпити.

Учителите в Турция - без телефони в час през новата учебна година

Гимназиите ще трябва да изготвят до 1 ноември "местни планове за оценяване", които да определят предварително кои оценки ще се зачитат за матурите и за платформата Parcoursup – националната онлайн система за кандидатстване във висшето образование във Франция.

Освен това комисиите вече ще могат да добавят най-много 0,5 точки върху 20, за да дадат възможност на кандидат да получи диплома. Ограничението цели единна рамка при вземането на решения и поставяне на всички ученици при едни и същи условия.

Друга цел на мярката е да се възстанови тежестта на зрелостния изпит. През 2025 година 96,4% от кандидатите са получили диплома, докато през 2019 процентът е бил 91,1. Министерството се надява, че с връщането на оценки, които няма да бъдат включвани в дипломата и в Parcoursup, ще се намали и стресът сред учениците.

Редактор: Цветина Петкова