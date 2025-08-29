Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви днес, че предложените от западните страни гаранции за сигурност за Украйна ще увеличат риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в „стратегически провокатор“ на границите на Русия, предаде Ройтерс.

Европейските съюзници на Украйна работят по изготвянето на гаранции за сигурност, които може да бъдат част от потенциално мирно споразумение и ще имат за цел да защитят Киев от бъдещи руски атаки.

Мария Захарова: Великобритания и Франция планират военна намеса в Украйна под прикритието на мироопазваща мисия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че очаква рамката на тези гаранции да бъде изготвена през следващата седмица.

„Гаранциите за сигурност трябва да са базирани на постигането на споразумение, което взима предвид интересите на Русия в областта на сигурността“, каза Захарова на брифинг в Москва.

По думите ѝ предложенията, които се обсъждат, са „едностранни и са изготвени така, че да възпират Русия“.

„Тази серия от предложения нарушава принципа на неразривната сигурност и поставя Киев в ролята на стратегически провокатор на руските граници, увеличавайки риска от това НАТО да се намеси във въоръжен конфликт със страната ни“, заяви тя. „Необходимо е да се разбере, че предоставянето на гаранции за сигурност не е условие, а резултат от мирно уреждане на базата на премахване на първопричините за кризата в Украйна. Това, от своя страна, ще гарантира и сигурността на нашата страна“, добави Захарова, цитирана от ТАСС.

По-рано Москва вече е посочвала, че не одобрява европейските предложения и че няма да приеме присъствието на войски на НАТО на украинска територия, отбелязва Ройтерс.

Редактор: Мария Барабашка