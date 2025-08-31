Студентите в блокадата в Ниш призоваха своите колеги и съграждани да участват в студентския протест „10 месеца, 16 жертви, 0 отговорни“ на 1 септември.

По-рано колегите им от Белград обявиха подобен протест.

Със смяна на ключалки и заплахи: Деканът изгони студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад

„Той ще отбележи 10 месеца от срутването на бетонния навес на реконструираната жп гара в Нови Сад, когато 16 невинни души загинаха поради корупция и за чиято смърт досега никой не е потърсил отговорност“, казаха те.

Протестът ще се проведе на кръстовището пред Основния съд от 11:30 ч. местно време (12:30ч. българско). Планирани са речи, шестнадесетминутно мълчание и представление в памет на жертвите.

„Елате и покажете за пореден път, че помним, че не се отказваме от борбата за справедливост. За всички тях, за всички нас“, се казва в публикация на студентите в социалните мрежи.

Редактор: Цветина Петкова