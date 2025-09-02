Дронове са ударили цели в близост до границата с Румъния. Град Измаил беше подложен на масирана атака с руски дронове. Властите на крайдунавския град съобщават за силни взривове.

Атаката с дронове е предимно около пристанището, но регионалните власти призоват всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.

Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 120 руски дрона тази нощ

По тяхна информация основната траектория на дроновете, насочени към Измаил, е минала през села и населени места, компактно населени с българи.

Румънските власти предупреждават за възможно падане на обекти от въздуха заради руска атака и вдигнаха изтребители в небето.

Редактор: Петър Иванов