В района живее и българско население
Дронове са ударили цели в близост до границата с Румъния. Град Измаил беше подложен на масирана атака с руски дронове. Властите на крайдунавския град съобщават за силни взривове.
Атаката с дронове е предимно около пристанището, но регионалните власти призоват всички жители на Одеска област да останат в бомбоубежищата до отмяна на тревогата.
Противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 120 руски дрона тази нощ
По тяхна информация основната траектория на дроновете, насочени към Измаил, е минала през села и населени места, компактно населени с българи.
Румънските власти предупреждават за възможно падане на обекти от въздуха заради руска атака и вдигнаха изтребители в небето.
