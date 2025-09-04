Американски учени откриха нов метод за премахване на жълти петна от дрехи с помощта на синя LED светлина с висок интензитет, който щади дори деликатни тъкани като коприна.

Изследователите от Американското дружество на химици са доказали ефективността на подхода върху петна от пот, олеинова киселина, портокалов и доматен сок. Вместо да разчитат на агресивни избелители като водороден пероксид, те използват комбинация от видима синя светлина и кислород от въздуха, който действа като естествен окислител и предизвиква процес на фотоизбелване.

„Нашият метод използва видима синя светлина в комбинация с кислород от околната среда, който действа като окислител, за да задвижи процеса на фотоизбелване”, обяснява Томохиро Сугахара, член на екипа.

Жълтите петна по дрехите обикновено са резултат от кожни мазнини, сквален, олеинова киселина и хренителни пигменти като бета-каротин и ликопен. Досега премахването им изискваше употребата на химикали, които могат да увредят фините метериали. Ултравиолетовата светлина също е алтернатива, но тя може да разруши структурата на плата.

При експерименти учените първо изложили разтвори на бета-каротин, ликопен и сквален на синя LED светлина за три часа – всички проби загубили цвета си. После обработили памучни мостри със сквален, подложени на изкуствено „пожълтяване“. В рамките на 10 минути синята светлина намалила петната значително повече от водороден пероксид или UV облъчване.

Методът се оказал ефективен и върху коприна и полиестер, без да причинява щети. Освен това успешно редуцирал петна от портокалов и доматен сок върху памук.

Учените подчертават, че синята LED технология е обещаващ път към по-устойчиво и щадящо дрехите почистване. Преди да се появи на пазара като продукт за домашна или индустриална употреба, предстоят още тестове за безопасност и устойчивост на цветовете.

Редактор: Петър Иванов