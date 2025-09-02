В Тренто, Северна Италия, изложба показва как звукът променя вкуса. В научния музей MUSE експозицията „Food Sound” представя как аудио сигнали като хрупкането на чипс или съскането на олио в тиган влияят на възприятието за храна, апетит и емоции.

Посетителите могат да избират ястия само по звук, а специални инсталации имитират атмосферата на ресторанти. Изложбата се базира на изследвания на учени от Оксфорд и Университета в Тренто и ще продължи до 11 януари 2026 година.

„Идеята ми хрумна преди няколко години, когато случайно чух деца да говорят за това как шумът от фритюрниците в компания, която произвежда чипс, звучи като плач на други деца. Оттам нататък имах интуицията, че звуците могат да играят много важна роля в разказването на истории и да бъдат мощен инструмент за повишаване на осведомеността относно храната”, разказа дизайнерът в областта на изкуството и науката Винченцо Гуарниери.

Редактор: Дарина Методиева