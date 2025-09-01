Астрономи от Стокхолмския университет в Швеция са открили с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб" протопланетен диск с необичаен химичен състав, пише "Сайънс дейли". Откритието преобръща традиционните теории за планетарната химия и формирането на планети.

Изследването, публикувано в сп. Astronomy and Astrophysics, описва диск, чиито вътрешни области, където могат да се образуват подобни на Земята планети, са също богати на въглероден диоксид. За сметка на това липсва обичайното изобилие от водни пари.

"За разлика от повечето дискове в близост до нас, където преобладава водната пара, този обект се оказа богат на въглероден диоксид. Там има толкова малко вода, че е почти незабележима", казва ръководителката на изследването Джени Фредиани.

Според учените толкова висока концентрация на въглероден диоксид не се вписва в стандартните модели на еволюцията на протопланетните дискове. Вероятно обяснение може да бъде въздействието на мощно ултравиолетово лъчение както от самата звезда, така и от съседните масивни звезди в областта на звездообразуване NGC 6357, където се намира обектът.

Направено в звездообразуващ регион, пропит от радиация, откритието подсказва, че космическата среда може драстично да променя съставките, които оформят планетите.

"Нашето откритие показва как екстремните радиационни среди могат да променят градивните елементи на планетите. Тъй като повечето звезди, а вероятно и планети, се формират в подобни условия, е важно да вземем това предвид, когато изучаваме разнообразието от атмосфери и обитаемостта на други светове", посочват изследователите.

Учените са открили и редки изотопни отпечатъци на въглероден диоксид, които могат да помогнат за разрешаването на загадките около произхода на метеоритите и кометите в нашата Слънчева система.

Редактор: Цветисиана Костова