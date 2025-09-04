Сънят е жизненоважен за здравето и развитието на децата, но често те стават по-рано, отколкото им е нужно. Все повече изследвания показват, че по-късното начало на деня носи ползи – от по-добра концентрация в училище до по-стабилно емоционално състояние.

„Няма как да очакваме децата да функционират добре и да се чувстват добре, ако не са се наспали. Това е особено важно за първокласниците, защото те рязко сменят средата”, каза консултантът по детски сън Мария Йонова.

Образователното министерство работи по идеята децата да започват часовете си по-късно

По нейни думи често пъти сънят се пренебрегва. Тя обясни, че когато не се наспиваме, метаболизмът се забавя, затова и нашумява проблемът със затлъстяването при децата.

„Ако са недоспали, децата не са концентрирани, по-трудно запаметяват, а това се отразява и на поведението им - могат да имат невъздържано поведение или да са хиперактивни. Важно е да се набавя нужното количество сън. За учениците в начален етап е между 9 и 11 часа”, добави тя.

„Проблемът не е само в колко часа стават децата, а и в колко се прибират у дома. Понякога те са принудени да са втора смята на училище и имат часове до 18:30 или 19:30 ч. От години апелираме децата да започват по-късно училище”, коментира координаторът по програма "Образование и социално-емоционални умения" към Асоциация „Родители” Зорница Трифонова.

Тя е категорична, че трябва учебното време да бъде съобразено спрямо развитието и нуждите на децата, а не само според това колко време физически могат да останат в училище.

