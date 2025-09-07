Орландо Блум проговори за раздялата си с певицата Кейти Пери в интервю с Крейг Мелвин.

„Толкова съм благодарен. Имаме най-красивата дъщеря”, каза Блум за 5-годишната Дейзи. “Знаеш ли, когато дадеш всичко от себе си, се чувстваш благодарен за всичко. В добри отношения сме. Има само любов,“ обясни актьорът.

Представители на Пери и Блум потвърдиха раздялата им на 3 юли, след като списание People съобщи на 26 юни, че двамата са прекратили годежа си. „Кейти има пълното намерение да поддържа позитивна и уважителна връзка с Орландо,“сподели източник. „Той е баща на дъщеря им и това винаги ще бъде приоритет за нея.“

Кейти Пери пребори критиките с турне за 80 милиона долара

„Преживели са много заедно и макар че са решили да поемат по различни пътища, все още има взаимно уважение между тях,“ допълни той. „Те все още поддържат контакт и съвместно се грижат за Дейзи. В името на дъщеря им са ангажирани да запазят отношенията си приятелски.“

Макар че това са едни от първите публични коментари на Блум относно раздялата му с Пери, актьорът сподели вдъхновяващи цитати в Instagram Stories на 30 юни, дни след като се разпространи новината за края на връзката им.

Два дни по-късно звездата от “Карибски пирати” сподели размисли на швейцарския психиатър Карл Юнг. Сред публикациите имаше размишление върху темата за самотата. Втори цитат гласеше, че дори щастливият живот трябва да бъде балансиран с тъга.

В новия си трилър The Cut Блум играе бивш боксьор, чиято кариера приключва след тежко поражение. След това, когато започва да тренира отново, го завладява обсебеност и реалността започва да се разпада.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо имат връзка? (ВИДЕО)

Миналия месец Блум сподели, че е развълнуван от предизвикателството да се трансформира за ролята. „Това, което не очаквах и което ме изненада, беше психическият натиск, който носи този вид интензивна дисциплина,“ сподели той. „Параноята и тревожността бяха съвсем реални и смущаващи, причинени от липсата на сън. Оказа се, че не можеш да спиш, когато си гладен!“

Актьорът от “Властелинът на пръстените” предупреди, че нивото, до което е стигнал в подготовката си за The Cut, определено не е нещо, което трябва да се опитва у дома. „Бях под наблюдение всяка седмица и кръвните ми изследвания се следяха от експерт по хранене - Филип Гоглия, който ми помогна да сваля около 13 килограма за приблизително три месеца”, допълни той.

„В крайна сметка това е история за борбите, с които всички се сблъскваме, и какво е нужно, за да се преборим с вътрешните си демони и да намерим себе си,“ коментира Блум.

Редактор: Ивайла Митева