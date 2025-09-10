Искам да уточня нещо ключово - човекът, който отива до шофьорското място, не е директорът на областната дирекция. Директорът стои встрани и разговаря с другия пътник в автомобила. Когато започва опитът за саморазправа, той се намесва, за да предотврати ескалация на конфликта, което е и негов служебен дълг като полицай. Именно тогава директорът е нападнат в гръб и са му нанесени тежки удари. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов по повод изтеклите записи от побоя над полицейския шеф на МВР - Николай Кожухаров.

Министърът е категоричен, че кадрите потвърждават изцяло версията на МВР, а информациите в медиите са манипулативни и конспиративни теории.

Митов очерта и хронологията, предхождаща физическия сблъсък, като подчерта, че тя е ключова за разбирането на ситуацията. „На малка улица в Русе, където ограничението е 30 км/ч, кола се движи очевидно с превишена скорост, не спира на знак „Стоп“, а една от жените на тротоара дърпа дете, за да го предпази“, обясни той. Според него именно това безотговорно поведение е провокирало реакцията на съседа на директора, който е препречил пътя на автомобила, за да потърси обяснение.

Вътрешният министър категорично отрече твърденията, че съседът е проявил агресия пръв. „На записа ясно се вижда, че първият, който посяга, е шофьорът. Този запис е предаден на прокуратурата и не е разпространяван от МВР“, заяви Митов. Той уточни, че докато се е опитвал да въдвори ред, комисар Кожухаров се е легитимирал със служебната си карта, но това не е спряло нападателите.

Митов отказа да направи коментар относно тезите на защитата, според които агресията е била провокирана, защото на видеото не се чува вербална комуникация. По думите на силовия министър прокуратурата трябва да оцени фактите в тяхната цялост.

Министърът отправи остри критики към разпространението на алтернативни версии, като ги определи като дело на „сайтове, сайтчета и тролове“ и обвини опозицията в целенасочена атака срещу МВР. „Посегателството срещу полицай е посегателство срещу държавата. Срам за всички, които бранят този опит за саморазправа и арогантно поведение“, заяви категорично той.

В отговор на въпрос дали ще поеме политическа отговорност, Митов отговори, че е несериозно да се очаква оставка по казус, в който МВР няма никаква вина, а изтеклият запис само потвърждава първоначалната позиция на министерството.

Редактор: Мария Барабашка