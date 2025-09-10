Netflix представи трейлъра на „The Rip“, нов криминален трилър с участието на дългогодишните партньори и близки приятели в Холивуд Мат Деймън и Бен Афлек.

Официалният синопсис на филма гласи:

„След като откриват милиони в изоставен скривалище, доверието между екип от полицаи в Маями започва да се разпада. Когато външни сили научават за мащаба на находката, всичко е поставено под съмнение — включително на кого могат да разчитат.“

Освен Деймън и Афлек, във филма участват още Стивън Йеун, Теяна Тейлър, Каталина Сандино Морено, Саша Калие, Нестор Карбонел, Лина Еско, Скот Адкинс и Кайл Чандлър. Джо Карнахан е сценарист и режисьор.

Снимка: Getty Images

В интервю за Tudum Карнахан разкри, че идеята за The Rip е вдъхновена както от любовта му към екшън филмите от 70-те, така и от преживявания на негов близък приятел, работил в отдела за наркотрафик към полицията на окръг Маями-Дейд.

Гилермо дел Торо продава част от колекцията си от сувенири на ужасите (СНИМКИ)

„The Rip се роди от дълбоко лично преживяване на мой приятел — както като баща, така и като ръководител на отдела за тактически наркотици в полицията на Маями-Дейд. Историята е вдъхновена отчасти от неговия живот, а отчасти от моята трайна любов към класическите полицейски трилъри от 70-те, които поставяха акцент върху характера и междуличностните отношения и се превърнаха в икони на онова време — филми като „Серпико“ и „Принцът на града“, а по-скоро и „Жега“ на Майкъл Ман", посочи той.

Афлек и Деймън са и продуценти чрез собствената си компания Artists Equity. Те са заедно на екран не за първи път. През 1998 г. спечелиха "Оскар" за филма "Добрият Уил Хънтинг" с участието както на двамата актьори, така и на Робин Уилямс. Двамата си партнират и във филми като School Ties (1992), "Заслепен от успеха" (1995), Chasing Amy (1997), "Догма" (1999), "Джей и мълчаливият Боб отвръщат на удара" (2001), The Last Duel (2021), Air (2023).

The Rip ще излезе в Netflix на 16 януари 2026 г.