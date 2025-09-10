„Двете“ е необикновена среща между думите на Юстина Баргиелска – награждавана поетеса, носителка на престижни литературни отличия в Полша – и образите на Ивона Хмелевска – световно призната илюстраторка, наричана „архитект и философ на картинната книга“. Заедно те разказват за връзката майка–дъщеря, за нишката, която свързва и същевременно трябва да бъде прекъсната, за смелостта да пуснеш детето си да върви по своя път.

„Сюжетът разкрива порастването на момиче, символичното прекъсване на пъпната връв в пътя, когато се превръща във възрастен човек, когато желанието на майката да предпазва и закриля може да даде обратен ефект. Книгата е зашита с червен конец, минава между страниците и свърза героините, които ту се катерят по него, ту се оттласкват. Има момент, когато момичето прерязва конеца. Именно това прерязване е в сърцевината на книгата”, разказа писателят и преводач Зорница Христова.

Целия разговор гледайте във видеото.

