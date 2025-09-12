Снимка: iStock
Българското образование в системна криза: Зрелостниците в над 200 училища в страната са изкарали под "Среден 3" по БЕЛ
Това сочи ново изследване на ИПИ
Ново изследване на Института за пазарна икономика показва тревожни данни за българското образование – то представя резултатите на средните училища в страната с фокус върху най-слабо представящите се. Какво сочат данните говори Зорница Славова, старши икономист, ИПИ, в "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Над 200 училища имат среден успех под 3.00 на матурата по БЕЛ за 2025 година. 17 са училищата със среден успех Слаб 2 на матурата по БЕЛ.
Най-слабите училища се намират в различни общини в страната, като най-много са в Плевен – 9, Бургас и София – с по 7, Пловдив и Ямбол – с по 5, Разград – 4.
Има и оптимистични данни – училища, които повишават средния си успех на матурата по БЕЛ с една единица.
Славова каза, че битува мит, че лошите училища са в отдалечени райони, но изследването показва, че това не е така. От 900 гимназии над 200 са с резултат под Среден 3, като те не се намират навсякъде в страната – малки и големи градове, села и в столицата. А техният неуспех е постоянен.
Изследването е наречено „Образование без цел”. В него участват само държавни училища.
♦ Причините за лошите резултати са незаинтересоваността от страна на родители, учители, директор, както и нежеланието за промяна, посочи експертът.
♦ Добрите практики са свързани със създаване на приобщаваща среда, със заинтересованост от страна на директорите, консултации по БЕЛ и други, допълни Славова.
Репортер: Рая ВаташкаРедактор: Цветина Петрова
