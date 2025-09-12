Снимка: АП, БТА
-
Съратникът на Тръмп Чарли Кърк почина, след като бе прострелян
-
Простреляха приближения до Доналд Тръмп инфлуенсър Чарли Кърк (ВИДЕО)
-
Трагедия в Бали: Най-малко 9 жертви и стотици евакуирани след тежки наводнения
-
След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев
-
Локализираха пожара в Сакар, обхванал близо 13 000 декара
-
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Прокуратурата го осъди без съд и присъда
Пострадали са около 90 души
Осем души починаха в болници от нараняванията си, а 20 други все още са в критично състояние след експлозията на цистерна за газ в столицата на Мексико, заяви пред местно радио ръководителката на местната служба за гражданска защита Мириам Урсуа, цитирана от ДПА.
Пострадали са около 90 души, каза още тя.
Камионът с капацитет 49 500 литра, се преобърна през магистрален надлез, преди да експлодира, съобщи кметът на столицата Клара Бругада.
Експлозията е предизвикала взривна вълна, при която са се запалили най-малко 18 превозни средства.
Прокуратурата разследва причините за инцидента, съобщи Бругада.
Мощни експлозии във Вилнюс, след като жп цистерни с втечнен газ се подпалиха (ВИДЕО+СНИМКИ)
Според официалната информация шофьорът на цистерната е тежко пострадал и е настанен в болница. Сред ранените има и малки деца, включително най-малко едно бебе.
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум изрази съболезнования за жертвите на инцидента, който стана в гъстонаселен район на мексиканската столица.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни