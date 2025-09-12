Снимка: АП, БТА
Те са демонстрация на сила, пише "Ройтерс"
Русия и Беларус започнаха днес мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", предаде "Ройтерс", като се позова на руското министерство на отбраната.
Ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.
"Запад 2025" са демонстрация на сила от Русия и близкия ѝ съюзник, отбелязва "Ройтерс", като обръща внимание на факта, че ученията започват в момент на голямо напрежение във войната на Русия срещу Украйна - два дни след като Полша свали предполагаеми руски дронове, които нарушиха въздушното ѝ пространство.
ООН свиква извънредно заседание за руски дронове над Полша
Агенцията отбелязва, че ученията са планирани много преди инцидента с дроновете.
"Целите на ученията са подобряване на уменията на командирите и щабовете, нивото на взаимодействие и полевото обучение на регионалните и коалиционните групи войски", се казва в изявление на руското министерство на отбраната в комуникационното приложение "Телеграм".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви вчера, че ученията не са насочени срещу някоя страна.Редактор: Цветина Петрова
