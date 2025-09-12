НАТО ще засили отбраната по източния фланг в отговор на нахлуването на голям брой руски дронове във въздушното пространство на Полша. Въздушните сили на страната свалиха три дрона, представляващи заплаха, при първи сблъсък между страна членка на НАТО и руски активи от началото на руската война в Украйна.

Франция, Нидерландия и Чешката република заявиха, че ще изпратят отбранителни сили в Полша, а Литва ще получи германска бригада. От Берлин заявиха, че ще се повиши наблюдението за руски атаки срещу Украйна, които биха могли да преминат границата.

Франция изпраща изтребители за защита на Полша след руските атаки с дронове

От Варшава задействаха член 4 на НАТО, а днес ще се проведе извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод инцидента, с начален час 22:00 българско време.

