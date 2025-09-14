Докато в Англия се надига вълна от антиимигрантски настроения и някои сънародници се сблъскват с расистки коментари, един българин печели сърцата на британците. Той бе избран да управлява 5 английски града и 13 села в продължение на година.

Името му е Мариан Несторов. Роден е в Габрово преди 39 г. Още от малък се интересува от политика. Даже учи "Политология" в България, но когато завършва, решава да напусне родината. Основният мотив тогава са парите, но днес знае, че има много по-важни неща като това да ти бъде даден равен шанс и да те оценяват според способностите ти, а не откъде идваш и кого познаваш.



Докато на много места в Англия избухват антиимигрантски протести - в област Медуей кметската власт беше поверена на българин. В продължение на година Мариан Несторов успешно ръководи област с население от 285 000 души. Наскоро мандатът му свърши и той свали служебната роба.

"Официалната червена роба и огърлицата са нещо, което е останало като традиция от преди векове, когато кметовете са били или лордове, или директно назначавани от краля. Затова днес всички кметове носят официална червена роба и огърлица. Това символизира продължението на кралската власт. Кралят носи короната, докато кметът носи огърлицата", разказва Мариан Несторов.

Антиимигрантските вълнения в Северна Ирландия - симптом на по-дълбоки социални напрежения

За да стигне обаче до нея, Несторов извървява дълъг път. Първо работи като куриер, след това прави своя куриерска фирма и решава да се впусне в политиката. Присъединява се към Лейбъристката партия, която по това време е в опозиция. Няколко години работи усърдно като доброволец, преди да спечели подкрепа и да стане общински съветник.

"С много работа бяха спечелени тези гласове. Още две години преди изборите ние започвахме да правим кампании. Събираме се всяка седмица и ходим буквално от къща на къща. Говорим с всички хора в нашия град. Говорим за проблеми, говорим какво ние ще направим за тях. И така с много, много разговори, спечелихме тези гласове", разказва сънародникът ни.



Казва, че не го прави за пари, а защото иска да превърне Медуей в още по-добро място за живеене. "Във Великобритания не се забогатява от местната власт. Заплатите са символични. Като кмет получавах еквивалента на около една и половина минимална заплата. Повечето общински съветници, кметове и всички, бих казал около 99% от местната власт, имат и втора работа, защото просто ще е трудно да се издържат с парите, които получаваме като общинари".

Българи бягат от Северна Ирландия заради протести и насилие над чужденци



Несторов първо печели гласовете на съгражданите си, за да бъде общински съветник, след това и тези на колегите си общинари, за да стане кмет. "Има два вида кметове в Англия. Едните, които се избират за срок от 4 г., се броят на пръстите на едната ръка. Всички останали кметове са "граждански кметове", които се избират от общинските съвети за една година. Те имат по-предствителни функции. Представляват общината или областта на обществени събития. Ако трябва да ги сравним с управлението на България. Един "граждански кмет" ще има същите функции, които има президентът, докато лидерът на общината е като министър-председателя", обяснява той.

Повече по темата гледайте във видеото.