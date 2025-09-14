Снимка: Стопкадър
-
Режисьори на шоуто бяха Фарел Уилямс и Андреа Бочели
Площад „Свети Петър“ във Ватикана снощи се превърна в сцена на музика и светлина. Концертът беше организиран по повод Юбилейна година, а на сцената се качиха световни звезди като Андреа Бочели, Джон Леджънд, Анжелик КИджо и Теди Суимс. Заедно с тях изпълнения поднесе и хорът на Римската епархия под музикалното ръководство на носителя на Грами - Адам Блекстоун.
"Звук и светлина" с грандиозен спектакъл и музика на живо за своята 40-годишнина
Нощта достигна кулминацията си със светлинно шоу с дронове. Те рисуваха фигури и портрети от светлина над Ватикана в съчетание на традиционно изкуство с най-съвременни технологии.
Режисьори на шоуто бяха Фарел Уилямс и Андреа Бочели.Редактор: Дарина Методиева
