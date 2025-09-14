Реакция на премиера на Великобритания Киър Стармър след голямото антиимигрантско шествие в Лондон в събота. Великобритания няма да позволи националният флаг да бъде символ на разделение, страх и насилия, заяви Стармър.

Причината – участниците в похода в похода често носят националното знаме и наричат себе си истински британци. В същото време един от министрите в правителството на лейбъристите видя в големия марш в Лондон доказателство, че страната е свободна.

Десетки ранени и арестувани след масов митинг на крайнодесните в Лондон

Между 100 000 и 150 000 участници имаше в антиимигрантския митинг. По време на демонстрациите се стигна и до сблъсъци с полицията.

Редактор: Цветисиана Костова