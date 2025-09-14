Десетки ранени и арестувани след големия митинг на крайнодесните в Лондон. 26 полицаи са с различни наранявания, казаха от „Скотланд ярд”.

Между 100 и 150 хиляди души участваха в похода, организиран от активиста Томи Робинсън. Арестувани са 25 души, но по видеозаписи ще бъдат разпознати и задържани още, казват полицаите.

Най-богатият човек на света Илон Мъск беше сред тези, които държаха речи на протеста. През видеовръзка Мъск каза, че трябва да бъде сменено правителството на Великобритания, заради 'масовата, неконтролирана имиграция'.

Според проучванията крайнодясната партия на Найджъл Фарадж в момента е най-популярната в страната, а традиционната десница е с рекордно ниско одобрение.

„Знаете ли - най-хубавото е, че срещу всеки, който ще говори днес пред вас, беше направен опит да бъде спрян. Те искаха да ни спрат, но ние изпращаме послание. Нито един от хората тук не отстъпи. Изправихме се срещу бурята, издържахме. И днес ние сме бурята”, категоричен е крайнодесният активист Томи Робинсън.

