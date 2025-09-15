На фона на първия учебен ден - Евростат отчете тревожна тенденция. 9 процента от децата у нас отпадат от образователната система преждевременно. Какви са причините за това и какви мерки предприема държавата, за да върне децата обратно в клас?

И днес в кв. „Столипиново” някои от децата не ходят на училище, защото са живели в чужбина и не знаят български език. За тях от догодина държавата предвижда допълнителни часове по български език като мярка да се върнат в класната стая.

„Те ще бъдат тествани и най-общо ще им бъдат предписвани-три пакета 200, 500 и 800 часа да започнат само български език", обясни образователният министър Красимир Вълчев.



В Пловдивско най-много деца 210 са прекъснали училище заради заминаване в чужбина. Друга част са били в риск, а трети не са открити от службите на съответния адрес. През миналата учебна година са направени общо 22 хиляди проверки в учебни заведения и по домовете на децата.

„На първо място за отпадането на децата са ранните бракове и финансовите причини при някои от родителите. Друга причина, че има миграция и много често децата не могат да бъдат обхванати къде се намират дали са тук в страната или са извън страната”, обясни Христина Янчева, областен управител на Пловдив.

Най-много ученици отпадат след 5 и 7 клас.



„Просто решават от днес за утре, че заминават за чужбина”, заяви директорът на СУ „Найден Геров“ в Пловдив Атанаска Темелкова.



Според директорите сегашната санкция към родителите - спиране на детските надбавки за една година, ако детето не посещава училище, не дава желания ефект.

„Казват, че когато глобата е в рамките на една година, така и така те не получават детски и защо да си изпращат детето на училище. Обмисля се този период да бъде по-малък за глобите, около 3 месеца, за да могат децата да се върнат на училище”, заяви областният управител на Пловдив Христина Янчева.

Само мината година са съставени 264 акта на родители, чийто деца не посещават училище.

