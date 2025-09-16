Джейми Лий Къртис се разплака, докато говореше за Чарли Кърк, който беше убит на 10 септември по време на събитие в щата Юта. Тя определи консервативният инфлуенсър като „човека на вярата“, който има дълбока „връзка с Бог“. Къртис обаче обърка фамилията на Кърк и го нарече Крист. Актрисата беше гост в подкаста „WTF“ на Марк Марон.

Комикът я поправи, че е „Кърк, не Крист“, на което звездата от „Хелоуин“ отвърна: „Мисля, че просто му казвам Крист заради Христос, заради дълбоката му вяра.“

Къртис призна, че няма нищо общо с Кърк в политическо отношение и че „не е съгласна с него по почти всяка тема“.

Повдигнаха обвинение на Тайлър Робинсън за убийството на Чарли Кърк

Носителката на "Оскар" за филма "Всичко навсякъде наведнъж" е активен правозащитник и много често изразява публично позицията си, особено в подкрепа на ЛГБТИ хората. Дъщеря ѝ Руби е транссексуална, а Кърк е една от най-известните антитранссексуални фигури в САЩ.

„Вярвам, че беше човек на вярата и се надявам, че в онзи момент, когато е умрял, се е чувствал свързан със своята вяра“, каза актрисата от „Шантав петък“.

„Въпреки че възгледите му бяха противни за мен, все пак вярвам, че той беше баща, съпруг и човек на вярата, и се надявам, че каквото и да означава ‘връзка с Бог’, той я е почувствал", каза още тя.

Къртис отбеляза, че обществото постоянно е „бомбардирано“ с изображения, което прави неясно какъв може да е дългосрочният ефект от многократното гледане на травматични събития — включително видеозаписи от терористичните атаки на 11 септември или кадри от „екзекуцията“ на Чарли Кърк, които се гледат „отново и отново и отново“.

„Такова нещо... никога не искам да гледам кадри как този човек е застрелян“, каза тя, просълзена.

„Станали сме нечувствителни към такива трагедии, но те остават в нас. Не знаем достатъчно в психологически план какво причиняват те? Това ли е причината всички да усещаме липса на човечност — защото сме просто пренаситени с тези изображения?“, запита Къртис.

Задържаният за убийството на Чарли Кърк: Какво знаем за мотивите му

Кърк, на 31 години, беше застрелян на 10 септември, докато изнасяше реч в Университета на долината Юта като част от неговото турне „Американско възраждане“. За убийството му беше арестуван Тайлър Робинсън.

Turning Point USA — консервативната неправителствена организация, основана от Кърк през 2012 г. — отдаде почит на бащата на три деца като човек, който дълбоко е обичал Христос, отбелязвайки, че „над всичко, той искаше да бъде запомнен с вярата си“.

Президентът Тръмп беше първият, който публично обяви смъртта на Кърк и заяви, че посмъртно ще му бъде връчено Президентският медал на свободата – най-високото отличие в страната.

Редактор: Цветина Петрова