Крал Чарлз Трети посрещна в Уиндзор президента на САЩ Доналд Тръмп. С това даде началото на втората държавна визита на Тръмп във Великобритания, съобщи "Асошиейтед прес".

Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха президента и първата дама Мелания Тръмп, след което бяха посрещнати и от крал Чарлз и кралица Камила.

Тръмп пристигна във Великобритания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тръмп пристигна в Лондон късно във вторник и заяви, че му е приятно да се върне във Великобритания, наричайки я много специално място. На въпроса дали има послание за Чарлз Трети, той отговори, че кралят е негов дългогодишен приятел и уважаван от него човек.

Редактор: Ивайла Митева