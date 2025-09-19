"В момента има стабилност", обясни заместник-председателят на КЗК

Ако има някакво увеличение на цените, то не се дължи на еврото. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS заместник-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Радомир Чолаков.

Ние работим в много тясно сътрудничество с КНСБ. Миналата седмица имаше среща между членове на нашата комисия и представители на КНСБ във връзка с данните, които имат. Ние ги присъединихме към секторния анализ на храните, който извършваме в момента”, обясни Чолаков.

Според КНСБ цените на определени стоки са 126% от европейското равнище. “Тоест тези храни в България са по-скъпи, отколкото в Германия - нещо, което всички виждат”, коментира той.

Радомир Чолаков: Не се притеснявам от свръхконтрол на цените, държавата си връща правомощията

В момента секторният анализ, който извършва Комисията, има за цел да установи по веригата назад от крайния магазин до производителя какво се случва, за да се разбере защо надценката става 100%. Всички биха казали, че в свободна пазарна икономика търговецът може да поиска каквато си иска цена и това със сигурност е вярно от една определена гледна точка, но от друга, ако някъде има умишлено нагласяне на цени, то тогава Комисията със сигурност ще вземе нужните мерки”, допълни заместник-председателят на КЗК.

По думите му тази надценка не е незаконна. 

Преди дни председателят Росен Карадимов сподели, че наблюдаваме движението на цените в големите търговски вериги от юни, юли, август. За тези месеци няма увеличение - не се констатира динамика на някои основни хранителни продукти”, каза Чолаков.

Какви са мерките на държавата за борба със спекулата и нелоялните търговци

Според него КЗК е като рефера на мача, който колкото по-малко свири със свирката, толкова по-леко върви играта. 

Чолаков смята, че ще се запази тенденцията да няма увеличение в цените. 

Те се вдигнаха преди това поради инфлацията, поради това, че още по време на COVID-19 се изсипаха много пари, увеличаваха се заплати и пенсии и беше неизбежно. В момента има стабилност”, допълни той.

 

Редактор: Ивайла Митева

Последвайте ни