От векове Орденът на рицарите тамплиери продължава да буди въображението на историци, писатели и режисьори. Създаден в началото на XII век след Първия кръстоносен поход, Орденът на Соломоновия храм бързо се превръща в най-влиятелната и богата организация в Средновековна Европа. Девет рицари, настанени близо до двореца на Йерусалимския крал върху руините на Соломоновия храм, поставят началото на легенди за тайни находки и древни познания, които биха могли да преобърнат историята.

Великият приор на рицарите тамплиери в България, Румен Ралчев, подчерта, че именно това мистично начало поражда митове, които живеят и днес. Според него обвиненията срещу тамплиерите по време на разпадането на ордена – че са заплювали кръста и са се прекланяли пред идола Бафомет – вероятно са били средство за дискредитация, използвано от крал Филип IV, който ревнувал тяхната независимост и богатство.

Орденът натрупва огромна власт и съперничи на европейските монарси, което в крайна сметка води до неговото унищожение през 1307 г. Легендите твърдят, че в последните дни преди арестите рицарите са укрили несметните си съкровища, които никога не са открити.

Тамплиерите често са свързвани и с ключови исторически моменти. Според популярна версия, подкрепена от хроники, прогонени от Франция, те се появяват на бойното поле в Шотландия през XIV век, помагайки на Робърт Брус да разгроми многократно превъзхождащите го англичани. В бели плащове с червени кръстове, те внушават ужас и решават изхода на битката – епизод, увековечен в популярната култура чрез филма „Смело сърце“.

Дори и след тяхното унищожение, тамплиерите остават вдъхновение за киното и литературата. Книгата „Светата кръв и свещеният Граал“ на Бейджънт, Лий и Линкълн, например, популяризира теорията, че орденът е пазител на тайни за наследници на Исус и династията на Меровингите. Макар историците да не потвърждават тези твърдения, те поддържат жива мистиката около рицарите монаси.

Дори векове по-късно легендите не стихват. Разкази сочат, че по време на Френската революция екзекуторът на крал Луи XVI извикал: „Жак дьо Моле, ти си отмъстен“ – напомняйки, че паметта за великия магистър на ордена, изгорен на клада, остава жива. Ако един орден може да чака четири века за възмездие, колко ли столетия ще минат, докато неговите тайни бъдат напълно разкрити?

Повече гледайте във видеото.