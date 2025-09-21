В неделя и понеделник обстановката ще е без особени промени. Дните ще са слънчеви с по-динамична следобед облачност в източната половина на страната. Сутрините - прохладни и в тихите райони на източна България с условия за мъгла. Дневните температури, с известни регионални колебания, ще са в летния диапазон 25-30 градуса.

Предстои слънчева серия почивни дни

Първите дни на астрономическата есен, която започва в понеделник, ще са слънчеви. Денем ще е топло, до степен горещо, с температури до 32-33 градуса.

Втората половина на предстоящата седмица ще премине под влиянието на нахлуващ студен въздух от Североизток. Според ранните прогнози ще има условия за валежи и силни, студени ветрове. Дневните температури ще се понижат до интервала 20-25 градуса.

Край морето

Край морето ще е слънчево до края на серията почивни дни. Ще има лека, динамична облачност. Периодът ще е с локални усилвания на вятъра. Дневните температури ще се движат около 25 градуса. Морската вода е около 23-24 градуса. Морето в неделя ще е сравнително спокойно, но в понеделник следобед се очаква да се вдигне висока вълна.

