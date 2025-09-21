-
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
-
Сергей Добрянов изкачи Черни връх хиляда пъти
-
Паделът набира скорост в България
-
Спортни новини (21.09.2025 - обедна емисия)
-
Втори ден проблеми на големи европейски летища след кибератаката
-
„Направи дете щастливо”: Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания
Разказва "Дойче Веле"
Фариял Ашраф е младо момиче с големи мечти – тя се стреми да стане първата жена състезателка по спортни мотоциклети в Пакистан. В едно консервативно общество, където жените често срещат предразсъдъци и ограничения, Фариял се изправя смело срещу препятствията, за да проправи път за бъдещите поколения.
Състезанията с мотоциклети в Пакистан са незаконни, което прави пътя към признанието още по-труден. Фариял планира да настоява за легализиране на спортните надпревари или да се премести в чужбина, за да продължи мечтата си.
Историята на Фариял Ашраф е символ на смелост, решителност и вяра в мечтите. Тя доказва, че жените могат да се изправят пред традициите и ограниченията и да оставят своя отпечатък в света, независимо откъде идват.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни