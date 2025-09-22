Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, сподели председателят на НС

Искам да поздравя всички българи независимо дали са в страната, или по света, защото днешният ден е много важен за това държавата да придобие самостоятелен облик. Това каза пред журналисти председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е и българската държава да поставя по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях в глобалния свят”, смята Киселова.

117 години независима България!

Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално в определени случаи да търсим съюзници за да постигаме своите цели. България спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право. Тогава не сме се съобразили много, но това е важно за нас”, пошегува се председателят на Народното събрание.

Посланието ми към българите е девизът, който е изписан на историческата сграда на Народното събрание, а именно “Съединението прави силата”. Когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което може да постигне всеки един сам”, допълни тя.

