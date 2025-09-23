След посещението от Международния валутен фонд у нас – как ще завършим финансовата година и ще бъдат ли преодолени пропуските в бюджетния дефицит? Темата коментираха финансистът Левон Хампарцумян и финансовият анализатор Преслав Райков в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS.

„Именно такава е функцията на фонда – да съобщава за рискове. И той има много добри инструменти за справяне точно с тези рискове – за изпълнение на процедурите обаче има и доста нужни условия и фактори. В този смисъл един такъв фонд е много полезен за нас, но не бива да очакваме, ако сме в начално положение, той да развие потенциала ни”, каза финансистът Левон Хампарцумян.

По думите му към момента няма опасност от проява на финансова криза у нас, но припомни, че в момента икономическите процеси се движат с „ускорена скорост”, което носи със себе си и съответния риск и нужда от повишено внимание.

„Добре би било препоръките на фонда да бъдат взети предвид. В такава практика не влиза въпросът дали да се повишат заплатите в даден сектор – става дума да се повиши ефективността на публичните финанси”, обясни още той и допълни, че системно повтарящи се бюджетни дефицити най-често могат да сочат към неефективна работа на държавния апарат и недобре планувани инвестиции за страната.

Според Хампарцумян подобни икономически действия не биха водили страната към икономически успех.

„Проблемите, които фондът адресира, са налице от години. Има една неефективност на управлението и разходването на държавната част от нашите финанси, което би могло да бъде много вредно за цялата икономика”, каза финансовият анализатор Преслав Райков. Той изрази мнение, че за стабилна икономика у нас би било нужно привличане на повече работна сила и повишаване на добавената стойност и производителността на бизнеса.

„Българската икономика в момента се представя добре, но тенденциите за бъдещето не са добри. Вероятно, ако завършим годината с дефицит над 3 %, няма да се случи нещо рисково и екстремно. В дългосрочен план е добре да се има предвид, че дефицитът е много добър икономически инструмент, но е нужно да има яснота как той се регулира”, каза още Райков.

