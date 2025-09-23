Задръстване в Ню Йорк в понеделник накара френския президент Еманюел Макрон да спре, за да премине кортежът на американския президент Доналд Тръмп. Видео, разпространено в социалните мрежи, показва как Макрон разговаря с полицай, който блокира движението. Полицаят се извинява на френския президент и му съобщава, че "в момента идва кортеж". В следващия момент Макрон се обажда на Тръмп с репликата: “How are you? Guess what? I’m waiting in the street because everything is closed for you.” („Как сте? Познайте какво? Чакам на улицата, защото всичко е затворено за вас.“) Това се случва след заседанието на Организацията на обединените нации (ООН), на което френският държавен глава изнесе реч.

Клипът се разпространи бързо в социалните мрежи и предизвика шеговити коментари заради реакцията на френския президент. От кадрите не става ясно как продължава разговорът между двамата президенти по-нататък, но след обаждането пътят се разчиства. Въпреки това обаче Макрон е принуден да върви около 30 минтути пеша из улиците на Манхатън заедно с охраната си.

Случайни минувачи го спират, за да се снимат с него. Мъж дори целува френския държавен глава по челото, а той се обръща към гардовете си с "всичко е наред, всичко е наред, момчета, това е просто целувка, няма нищо лошо.“

