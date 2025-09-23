България се нуждае от цялостна реформа на данъчно-осигурителната система, за да бъде премахнато прекомерното натоварване върху хората с ниски и средни доходи. Това заяви главният икономист на КНСБ Любослав Костов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

„В момента хората с малки и средни доходи са най-натоварени – както по линията на преките, така и на косвените данъци. Данъчната система в България има регресивен характер и това трябва да се промени“, каза Костов.

По думите му работещите граждани внасят една трета повече приходи в бюджета отколкото бизнесът. Затова, според Костов, е необходимо данъчната тежест да се разпредели по-равномерно между всички –не само върху трудолюбивите, а върху всички участници в икономиката.

Любослав Костов подчерта, че с корпоративен данък от 10% България е значително под средните нива в Европейския съюз – където ставката е около 22%, а в еврозоната – 26%.

„При 10% корпоративен данък няма как да се говори за прогресивни доходи с по 8 данък печалба”, смята той.

Според данните, с които КНСБ разполага, България отчита по-висок от очаквания икономически растеж, а основен двигател на този растеж остава вътрешното потребление.

„Когато доходите се вдигат – хората харчат. Това стимулира икономиката. Международният валутен фонд също не препоръчва замразяване на доходите, а по-скоро забавяне на темпа на нарастването им “, отбеляза икономистът.

Предстои обсъждане на нов размер на минималната работна заплата – 1213 лв. (620 евро). По думите на Костов нейната стойност не трябва да се измерва спрямо линията на бедност, а спрямо необходимия доход за издръжка на живот.

„Заплатата трябва да отразява реалните нужди на домакинствата, не само статистически прагове на бедност“, подчерта той.

Костов изрази съмнения, че няма да има промени в потребителската кошница.

„Има огромна разлика между цените на едро на борсата и тези на дребно “, отчете той.

Редактор: Дарина Методиева