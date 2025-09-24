САЩ изстреляха 3 космически кораба с цел по-добро наблюдение на космическото време, като например слънчеви бури, които могат да засегнат технологичните и енергийни системи на Земята.

Трите сонди излетяха от Космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на ракета Falcon 9, построена от частната компания SpaceX.

Щом достигнат Космоса, сондите ще започнат дълго пътуване, за да достигнат точката Лагранж 1 – място, разположено на около 1,5 милиона километра от Слънцето, което предлага стабилна позиция за наблюдение.

"Междузвездната сонда за картографиране и ускорение“ (IMAP) ще използва своите инструменти, за да изследва високоенергийните частици на Слънцето и защитния магнитен балон, обграждащ нашата слънчева система, известен като хелиосфера. Данните могат да дадат представа за космическото време и космическата радиация, предаде АФП.

Слънчевите бури са събития с висока радиация, причинени от изригвания на повърхността на Слънцето, и са много трудни за предсказване.

Те могат да засегнат на дейностите на Земята, включително авиацията, мобилните комуникации и електропреносните мрежи, и потенциално да застрашат астронавтите и спътниците в Космоса.

Космическият апарат Space Weather Follow-on (SWFO-L1), управляван от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), има за цел да предвижда метеорологичните модели.

„Той не може да спре наближаваща заплаха, но може да ни даде време да се подготвим“, каза Айрин Паркър от NOAA.

С предварително предупреждение властите могат да настанят астронавтите на сигурно място, да предупредят пилотите на самолети за предстоящи смущения в GPS системите и да адаптират електропреносните мрежи в очакване на събитието.

А обсерваторията Carruthers Geocorona, третият „пасажер“ на ракетата, ще изучава екзосферата на Земята, за да се разбере по-добре как космическото време я засяга.

Редактор: Ивайла Митева