Хванаха 16-годишен да шофира в Разградско. Той бил спрян от полицията около 22 часа на 23 септември по пътя между две села в посока Шумен. Тийнейджърът карал колата на по-големия си брат, а при проверката полицаите установили, че автомобилът бил със сменени номера, защото колата е с прекратена регистрация. Оказва се, че младежът не сяда за пръв път зад волана и е залавян от униформените да шофира неправомерно.

„Патрул от РУ Лозница е бил в село Чудомир, през което минава републикански път в посока Шумен. Забелязан е автомобил, който забелязвайки патрулката е направил рязък ляв завой. това е направило впечатление на колегите и те са предприели неговото спиране”. Това заяви в „Здравей, България” началникът на отдел "Охранителна полиция"-Разград комисар Димитър Александров.

Водачът е бил сам в колата. При изискване на документите му той е заявил, че няма шофьорска книжка. Автомобилът бил на 38-годишния му брат. „И двамата са от Нови пазар. Тийнейджърът казал, че е бил установен на 2 септември да шофира неправомерно в Шумен и регистрацията на автомобила е била преустановена. В момента на залавянето му в Разградско обаче колата е била с германски регистрационни номера”, обясни комисар Александров.

По думите му на брата на водача е съставен акт на 2 септември за предоставяне на управление на МПС на лице, което не притежава шофьорска книжка. Наложена му е и глоба от 300 лева. на 23 септември му е наложена същата санкция. „А за регистрационните табели, издадени за друго МПС е образувано досъдебно производство”, подчерта началникът на отдел "Охранителна полиция"-Разград.

