Нова схема потиква към закупуване на стари и занемарени сгради, които се отдават под наем на чужденците
След редица проверки – властите в немската провинция Северен Рейн – Вествалия са се натъкнали на множество от така наречените „имоти без стойност“. В такива местообитания често условията са под прага на допустимото за живот, а чрез тези нарушения властите са открили доказателства за организирани мрежи, които отдават под наем имотите и са свързани с измами.
Задържаха 13 румънци за кражба на данъчни досиета на около 100 000 британци
Схемата потиква групи хора да купуват стари и занемарени сгради, като след това отдават жилища под наем на чужденци, най-често от Югоизточна Европа – най-често българи и румънци, на цени, много над пазарните стойности. В най-лошите случаи наемодателите са и работодатели, като се възползват от свои служители - чужденци. От регионалната власт обясниха, че собствениците на тези проблемни имоти осигуряват целенасочена имиграция на бедни чужденци.
Проверките са извършени в градове с големи български общности, част от които са и Дуисбург и Гелзенкирхен. Установени са и 98 души, които незаконно са получавали социални помощи.
Акцията се реализира в момент, в който в Германия все по-осезаемо се говори за предстоящи реформи. Въпросът кога и какви ще бъдат те, но основната тема на управляващите е именно социалните помощи, а обещанията им са, че контролът ще бъде затегнат.
