Технологичното развитие на Украйна при употребата на дронове е впечатляващо. Европа може да удари дрон за 2000 долара с ракета за 500 000 долара. Това е икономическа безсмислица. А ситуацията в Украйна изведе украинците на ново ниво - дори в Китай го няма. Най-развитите на тема "дронове" са Киев и Москва, каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ създателят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов.

"Засега не всички от исканията на Украйна, независимо, че Европа е готова да плаща, се изпълняват. Рязка промяна в отношението на Тръмп спрямо Русия вероятно няма да има за съжаление. Въпреки това се надяваме събуждането на Европа да става все по-бързо", допълни той.

Росен Желязков пред ООН: Войната в Украйна заплашва легитимността на ООН

По думите му, ако унгарският премиер Виктор Орбан спре да купува руски петрол, това ще повиши цената на горивата в страната. "На Доналд Тръмп не му пука толкова много за министър-председателя, затова помага на Фон дер Лайен да си реши проблемите с Орбан. Намаляването на купуването на руския газ в Европа със сигурност ще се случи", прогнозира Спасов.

Относно конфликта в Близкия изток той посочи, че групировката "Хамас" трябва да бъде премахната. "Ако Израел завладее Ивицата Газа и разшири територията си, защо се чудим, че и Русия иска да го направи? Случаят "Нетаняху" е много особен, на мнозина им е писнало от него. Информацията, че губернатор на Газа може да стане Тони Блеър е възможно развитие, той е умел администратор и политик. Пък и някога там беше Англия", коментира Свилен Спасов.

Целия разговор гледайте във видеото.